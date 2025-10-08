San Francesco festa nazionale, Mattarella promulga la legge ma segnala "aspetti critici"

Per l'istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi il 4 ottobre, approvata dalle Camere, Sergio Mattarella ha promulgato la legge rilevando alcuni aspetti critici che vengono segnalati ai presidenti delle Camere Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana. Il Presidente della Repubblica ha quindi diffuso una nota in cui precisa che i rilievi "non riguardano profili di natura costituzionale" ma la natura della festa, che, dice il comunicato del Quirinale, "non può essere qualificata al contempo sia festività nazionale sia solennità civile", anche perché da tali qualificazioni "il nostro ordinamento fa discendere effetti diversi".