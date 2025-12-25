Ponti  2026 e il calendario: con 13 giorni di ferie stai a casa per oltre un mese

Con l'avvicinarsi delle feste, il calendario torna a sorridere. L'Immacolata (8 dicembre) cade di martedì: prendendo ferie il lunedì 7, si ottengono quattro giorni di stacco ideali per un primo assaggio natalizio. Il vero capolavoro arriva a fine anno: Natale è di venerdì, seguito dal weekend. Inserendo tre giorni di ferie (28, 29 e 30 dicembre), sfruttando il 31 dicembre e il primo gennaio 2027, e aggiungendo 4 e 5 gennaio, si arriva fino all’Epifania 2027. Risultato? 11 giorni di vacanza sacrificando solo 5 giorni di ferie.