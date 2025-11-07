Far perdere le lezioni per le vacanze di famiglia? La preside insorge: "Segnale diseducativo"

Dall’altro lato, molti genitori hanno rivendicato le proprie ragioni. Alcuni hanno fatto notare che non tutte le famiglie possono permettersi di viaggiare nei periodi di alta stagione, quando i costi schizzano alle stelle; altri hanno ricordato che non tutti i lavori concedono ferie durante le vacanze scolastiche. "La vita è troppo breve per rinunciare a stare insieme", ha scritto un utente su X, trovando consenso in molti altri commenti che hanno ricordato come il viaggio possa essere, di per sé, un’esperienza educativa.