Studenti “fantasma”: negli istituti professionali un alunno su 14 perde l’anno per le troppe assenze

Il dato, in particolare, si riferisce agli “scrutinati” che vanno dal primo al quarto anno: stiamo parlando potenzialmente di oltre 50mila studenti su una popolazione complessiva di circa 2 milioni. Non sono pochi, perché stiamo parlando di alunni che scelgono (o sono portati a farlo) di non andare a scuola: infatti la legge prevede eccezioni in caso di reali e documentati impedimenti come, ad esempio, un’attività sportiva agonistica o una malattia.