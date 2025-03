Altro che anni migliori: la metà dei neodiplomati è pentita delle scelte fatte in terza media

Preoccupa questo aspetto soprattutto per i diplomati dei professionali. Questi ultimi più di altri cambierebbero percorso scolastico per avere una migliore preparazione per gli studi universitari (31,2%; è il 20,5% per i liceali e il 16,8% per i tecnici) ma anche per il mondo del lavoro (27,2%; 15,7% e 18,0%, rispettivamente). Insomma, questo segmento della formazione sembra, a detta di chi lo ha frequentato, non preparare né al mondo del lavoro né a quello accademico.