La dura vita dei presidi, allenatori che scendono in campo (quasi) 7 giorni su 7

Anche perché ci sono molte cose che un dirigente non può fare. Una di queste, è scegliere il personale con cui lavorare: “una caratteristica peculiare dell’Italia, in tutti gli altri paesi che nella mia carriera ho visitato grazie al programma Erasmus, i dirigenti scolastici hanno la possibilità di scegliere i propri docenti”. Un limite, perché “se abbiamo una certa visione di scuola, per realizzarla, come dirigenti, avremmo bisogno di personale che la condivida”, afferma la preside.