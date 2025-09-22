Scuole da incubo: 71 crolli in un anno, è allarme

Un ambiente in cui è possibile farsi male: gli infortuni degli studenti certificati dall’Inail, nello stesso periodo, hanno raggiunto quota 78.365, con un incremento di oltre 7.400 casi rispetto all’anno precedente. In questo caso il dato è in aumento perché nel frattempo sono state introdotte, nei confronti degli studenti, delle tutele aggiuntive rispetto all’anno precedente che quindi hanno fatto lievitare la cifra dei sinistri gestiti dall’istituto. Tornando all’edilizia scolastica, fortunatamente non si è trattato di crolli con cedimenti catastrofici e totali della struttura: altrimenti il conto dei danni riporterebbe probabilmente anche dei decessi.