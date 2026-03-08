Stipendi, le donne vengono pagate il 10% in meno | Dal lavoro dipendente alla Partita Iva: tutte le differenze

Questi gli otto punti chiave che le future imprenditrici dovrebbero tenere a mente prima di avviare una propria attività:

1. Definisci il tuo progetto e chiediti se ciò che offri risolve un problema. Studia il mercato, valuta le opportunità e individua dove la tua competenza può fare la differenza. Capire quali prodotti e servizi valorizzare e come ottimizzare i costi fissi e variabili è la prima regola.

2. Coinvolgi gli utenti nel processo di sviluppo del tuo prodotto. Raccogli feedback fin dall’avvio per apportare subito migliorie. Monitora costantemente le prestazioni e studia la concorrenza per restare competitiva.

3. Organizza un business plan. Redigilo con la collaborazione di un esperto contabile: deve stabilire quando rientrare dai costi, quando iniziare a guadagnare e quali siano i margini. È fondamentale anche in previsione di finanziamenti o prestiti.

4. Definisci un salvagente economico, accantona Iva e tasse. Apri un conto corrente di riserva, versaci periodicamente una quota fissa e accantona mensilmente l’Iva incassata e la percentuale dovuta per le tasse. Su quel conto non collegare carte di credito o bancomat.

5. Investi nella formazione e nelle reti di networking. Confrontarsi con altre imprenditrici permette di condividere difficoltà, trovare soluzioni comuni e aprirsi a opportunità di partnership e contaminazione di idee.

6. Non restare sola e impara presto a delegare. Volersi occupare di ogni aspetto è una trappola. Identifica le attività delegabili e fallo senza remore: libera tempo per la formazione, per nuove idee e per la tua vita personale.

7. Essere accoglienti non significa scontare i propri servizi. Il tempo e le competenze hanno un valore. Se viene richiesto uno sconto, stabilisci quali attività ridurre dal pacchetto servizi, non abbassare il prezzo senza contropartita.

8. Tieni a bada i sensi di colpa. Una buona organizzazione e la capacità di delegare sono alleati preziosi. Chiedere aiuto è un punto di forza, non di debolezza. Essere un’imprenditrice realizzata è un modo per insegnare ai propri figli che i sogni si costruiscono con dedizione e impegno.