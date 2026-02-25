Stipendi, pensioni, carriere: ecco perché le donne guadagnano sempre meno degli uomini

Una non notizia, in un certo senso. Perché il divario retributivo di genere - il cosiddetto gender pay gap - è qualcosa che milioni di donne italiane conoscono purtroppo sulla propria pelle, ogni mese, ogni giorno dell'anno. Ma letti tutti insieme e di fila quelli pubblicati dal Consiglio di indirizzo e vigilanza (Civ) dell'Inps sono numeri che fanno un certo effetto. Il terzo Rendiconto di genere, presentato a Roma, racconta uno squilibrio strutturale che riguarda lavoro, salari, pensioni e vita familiare. Un gap che si accende al momento della prima assunzione e poi si allarga via via nel tempo, fino ad arrivare all'età della pensione.