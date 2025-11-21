Roma, apre il museo del patriarcato: "Scene individuate nella quotidianità"

"Nella vita quotidiana abbiamo individuato tante tracce del patriarcato, di un sistema che porta le donne a vivere in una condizione di subalternità e che segna anche le pratiche e le possibilità che le donne hanno nel nostro vivere comune", racconta Katia Scannavini.



Tra le istallazioni presenti nel museo, anche una piramide che evidenzia come nel mondo del lavoro le donne ricoprano spesso ruoli inferiori agli uomini, con anche una disparità economica, fino ai disegni dei più piccoli, che vedono la mamma come un'eroina multitasking mentre il papà riposa sul divano.