Al via la campagna Mediaset per la Festa della Mamma 2026: "Per il tuo amore infinito, grazie mamma"

In occasione della Festa della Mamma, Mediaset rivolge un pensiero affettuoso a tutte le mamme con una campagna televisiva dedicata, in onda su tutte le reti del Gruppo sabato 9 e domenica 10 maggio.



Lo spot propone un racconto evocativo e intenso che accosta l’amore materno agli elementi essenziali della vita: come l’acqua che scorre, come l’aria che si respira, come la terra che ci nutre, come il sole che ci scalda. Un parallelismo semplice e universale che culmina in un messaggio di profonda gratitudine: un amore infinito, capace di accompagnare ogni momento dell’esistenza.