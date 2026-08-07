Costanza I di Sicilia, tra tecnologia e comfort: la nave green della Regione

Al timone c'è Marco Cocco, comandante palermitano che ha seguito il progetto fin dalle prime fasi. "È una nave con motori dual fuel, quindi può andare sia al classico gasolio che a GNL, il gas naturale liquefatto", spiega, sottolineando come questa tecnologia abbia permesso di abbattere le emissioni di CO2, ossidi di azoto (NOx) e di zolfo (SOx). In porto, aggiunge, l'impianto fotovoltaico e l'accumulo a batterie consentono di restare alimentati senza ricorrere al combustibile: "È una nave di nuova tecnologia".