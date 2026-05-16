Meloni: "Per il Consiglio d'Europa legittimi gli hub per migranti sul modello Albania"

"Quello che solo un anno fa faceva discutere - aggiunge Meloni -, oggi è diventato un principio condiviso tra i 46 Stati membri del Consiglio d'Europa e dimostra, ancora una volta, che l'approccio italiano a una gestione ordinata dei flussi migratori, portato avanti con serietà e coerenza dal nostro Governo, è ormai diventato anche l'approccio dell'Europa".