Premier Time in Senato, Giorgia Meloni: "Entro l'estate ok alla delega per la ripresa del nucleare in Italia"

Rispondendo al leader di Italia viva Matteo Renzi sulle prospettive di politica economica, la premier ha in primis sottolineato la stabilità del suo governo, elemento fondamentale per "realizzare una visione". In seguito, ha sottolineato che: "L'obiettivo è continuare la strategia messa in campo, su tre priorità: rafforzare salari e potere d'acquisto, incentivare le aziende che assumono e investono, sostenere famiglie e natalità. In questi quasi quattro anni, in ogni provvedimento economico e legge finanziaria, abbiamo seguito queste tre priorità". In particolare, parlando dei salari Giorgia Meloni ha risposto così a Matteo Renzi: "Abbiamo sentito che in Italia i salari hanno perso sette punti dal 2021. Solo che chi lo sostiene è lo stesso che governava tra il 2021 e il 2022, quando l'inflazione è esplosa, i salari reali hanno perso oltre otto punti e mezzo. Noi siamo partiti da qui, ci abbiamo lavorato e i salari hanno ripreso gradualmente a crescere più dell'inflazione. Significa che, seppure chiaramente lentamente le famiglie stanno recuperando parte del potere d'acquisto degli anni precedenti, perché non ci siamo girati dall'altra parte, abbiamo dato delle risposte su questo tema che abbiamo considerato una priorità".