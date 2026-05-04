Energia, Meloni: "Forniture da Azerbaigian sono state determinanti per l'Italia"

"Chiaramente abbiamo parlato di come consolidare questo rapporto, lavorando però non solo sui volumi delle forniture, ma soprattutto sulla qualità del partenariato industriale lungo tutta quanta la filiera", ha aggiunto la premier. "E noi sappiamo quanto energia e connettività siano due facce della stessa medaglia. Noi vogliamo che l'Azerbaigian possa rafforzare il suo ruolo di snodo fondamentale tra Europa e Asia, e che l'Italia possa essere sempre più la porta d'accesso privilegiata al mercato europeo".