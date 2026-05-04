Energia, Meloni: "Forniture da Azerbaigian sono state determinanti per l'Italia"
"Abbiamo parlato di come consolidare questo rapporto, lavorando soprattutto sulla qualità del partenariato industriale lungo tutta la filiera"
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"L'ambito energetico è uno degli ambiti che da sempre caratterizzano la cooperazione tra Italia e Azerbaigian. Le forniture di gas e di petrolio verso l'Italia sono state determinanti per la sicurezza energetica della nazione che ho l'onore di rappresentare fin dall'inizio della guerra d'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle dichiarazioni congiunte alla stampa, dopo l'incontro con il presidente della Repubblica dell'Azerbaigian, Ilham Alyiev.
Consolidare il rapporto
"Chiaramente abbiamo parlato di come consolidare questo rapporto, lavorando però non solo sui volumi delle forniture, ma soprattutto sulla qualità del partenariato industriale lungo tutta quanta la filiera", ha aggiunto la premier. "E noi sappiamo quanto energia e connettività siano due facce della stessa medaglia. Noi vogliamo che l'Azerbaigian possa rafforzare il suo ruolo di snodo fondamentale tra Europa e Asia, e che l'Italia possa essere sempre più la porta d'accesso privilegiata al mercato europeo".
"È una visione - ha sottolineato - che chiaramente richiede investimenti, programmi a lungo termine, capacità di mettere insieme le energie migliori dei nostri reciproci sistemi produttivi e industriale, perché è la ragione per la quale abbiamo programmato di organizzare qui a Baku nella seconda metà del 2026 un Business forum per tradurre questa nostra sintonia politica anche in opportunità concrete per le nostre imprese, per i nostri lavoratori".