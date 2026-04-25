Energia, l'Europa si spacca (di nuovo) sul bilancio: No di Germania e von der Leyen

Il dibattito si intreccia con quello del Quadro finanziario pluriennale 2028-2034, "un negoziato difficilissimo nel quale le posizioni tra loro partono in maniera molto diversa", ammette la stessa premier, marcando le linee rosse dell'Italia sui fondi della coesione e della politica agricola comune, che devono camminare insieme a quelli per la difesa e la competitività. Peccato che due campioni del rigore come Germania e Olanda abbiano già mercato il loro territorio. "Dovremo stabilire nuove priorità, e questo significa che dovremo anche ridurre la spesa nel bilancio europeo in altri settori. Un aumento del debito è fuori discussione, così come l'emissione di obbligazioni europee sul mercato dei capitali", rimarca il cancelliere tedesco Friedrich Merz. "Con questa proposta, questo contributo aumenterebbe vertiginosamente. E questo è inaccettabile per i Paesi Bassi. Possiamo davvero riallocare i fondi", gli fa eco il premier olandese, Rob Jetten, invitando a "ridurre significativamente l'ammontare di tale bilancio".