Italia a rischio recessione, l'allarme di Confindustria e Cgil: "Non c'è più tempo, crisi peggio del Covid"

"Se di solito tertium non datur, la crisi di Hormuz ha stravolto completamente le carte in tavola. Il Centro studi di Confindustria, ha ricordato Orsini, ha "presentato un rapporto con tre scenari". Un fatto "anomalo" nonché "segno di uno stato di incertezza" causato dallo shock energetico che sta arrivando dalla guerra del Golfo. Al termine di un confronto con Landini, durante l'Assemblea nazionale del sindacato, il presidente di Confindustria ha spiegato: "Ci siamo detti che se la guerra fosse finita velocemente saremmo stati intorno allo 0,5%. Se come adesso è 0%, se si protrae sarà recessione". Per questo, secondo Orsini, l'Italia "non ha più tempo" e ha bisogno di misure urgenti dall'Europa per "lavorare subito" e tutelare l'industria nazionale.