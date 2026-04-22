L'Ue ha speso 24 miliardi per l'import dell'energia dall'inizio della guerra in Medio Oriente

Ventiquattro miliardi di euro. Tanto ha speso l'Unione europea per le importazioni di combustibili fossili dall'inizio del conflitto in Medio Oriente a marzo e dalla chiusura dello Stretto di Hormuz. A renderlo noto è proprio la Commissione Ue nella comunicazione "Accelerate Eu", adottata per far fronte agli effetti energetici della crisi. In questo quadro, definito "instabile", da Bruxelles affermano "possibili effetti sulla crescita del Pil e sull'inflazione sono significativi e gli effetti continueranno a farsi sentire per diversi mesi e andranno oltre il settore energetico, con ripercussioni economiche e sociali".