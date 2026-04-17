Si tratta del cosiddetto "Accelerate Eu", un piano stilato dalla Commissione europea e atteso per il 22 aprile con l'esplicito obiettivo di fornire ai Paesi membri una serie di misure per fronteggiare la crisi energetica che ha già investito il Vecchio Continente. Tra le misure vivamente raccomandate da Bruxelles ci sarebbero: obbligo di almeno un giorno di telelavoro a settimana, biglietti dei mezzi pubblici scontati per diminuire il numero di auto in circolo e il consumo di carburante. Ma anche il taglio del riscaldamento e l'emissione di voucher energetici per le famiglie vulnerabili, da usare per ammortizzare i prezzi crescenti. Lo scopo è spingere alla diminuzione volontaria e "dal basso" dei consumi, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo domestico dell'energia e i trasporti. Bruxelles ai cittadini consiglia di evitare sprechi e spostare i consumi fuori dalle ore di punta. Per le imprese insiste sulla necessità di una maggiore efficienza mentre alle amministrazioni raccomanda di "dare l'esempio su consumi e illuminazione".