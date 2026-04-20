LA GUERRA E L'ECONOMIA

Patuelli (Abi): in arrivo un'emergenza economica e sociale, l'Europa agisca subito

Il presidente delle banche italiane: "Occorre velocemente un nuovo Pnrr strutturato su un debito comune dell'Unione. L'inflazione è una "cattiva bestia"

20 Apr 2026 - 19:36
© Ansa

© Ansa

"Siamo in una situazione emergenziale, perché questa, sommata a quella russo-ucraina, è la più grande guerra dal secondo conflitto mondiale che abbiamo intorno a casa". Così il presidente dell'Abi Antonio Patuelli, intervenuto al convegno "autonomia strategica Ue" organizzato nella sede del Parlamento Europeo a Roma. Patuelli ha evidenziato le ricadute economiche e sociali della crisi, sottolineando il bisogno  di interventi immediati: "È necessaria una reazione in spirito di emergenza, abbiamo una emergenza economica-sociale da sventare in anticipo. I tempi non possono essere quelli ordinari, poiché si tratta di  una situazione di emergenza internazionale, economica, sociale".

Preoccupazione è stata conseguentemente espressa da Patuelli anche riguardo all’inflazione: "Ha effetti non immediati, ma mette in difficoltà le imprese nel giro di qualche mese, con conseguenze a catena su famiglie e banche. E' una 'cattiva bestia' che indebolisce i più deboli e mette in atto conseguenze sui mercati". Sul piano delle soluzioni, il presidente Abi ha invocato un rafforzamento dell’integrazione europea: "Serve uno spirito come quello della pandemia, occorre attuare l’Unione dei risparmi e degli investimenti. C'è necessità anche di nuove risorse pubbliche, non bastano capitali privati". Due i messaggi rivolti a Bruxelles per fronteggiare immediatamente la crisi: "Occorre un nuovo Pnrr con debito pubblico europeo", innanzitutto. Poi l'invito a riconsiderare il vincolo dell’unanimità nell’UE, osservando che "se per creare l’euro avessimo atteso l’assenso di tutti, non lo avremmo da 25 anni», valorizzando, invece, il modello della cooperazione rafforzata.

abi
patuelli
guerra iran
hormuz
caro carburanti