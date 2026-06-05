Milano Health Week 2026: con Lilly screening gratuiti in piazza
Dal 4 al 6 giugno in Piazza Gae Aulenti torna il truck “IO PREVENGO”: controlli cardiometabolici e consulenze nutrizionali gratuite, con i testimonial Arianna Fontana e Davide Bendotti
© Eli Lilly
La salute torna in piazza. Dal 4 al 6 giugno Piazza Gae Aulenti a Milano ospita la Milano Health Week 2026, il primo festival europeo open-air dedicato a salute, innovazione e intelligenza artificiale. A guidare l'edizione come main sponsor è Lilly, che per tre giorni porta nel cuore della città screening cardiometabolici gratuiti, consulenze nutrizionali e attività di prevenzione aperte a tutti i cittadini, in una cornice che riunisce professionisti, istituzioni e aziende del settore health.
Il truck “IO PREVENGO” e gli screening gratuiti
Al centro della presenza di Lilly c'è “IO PREVENGO”, il truck della salute che, dopo il successo delle scorse edizioni, torna in piazza Gae Aulenti per l'intera durata della manifestazione. La clinica mobile, completamente accessibile anche alle persone con mobilità ridotta, ospita tre postazioni cliniche presidiate da professionisti sanitari, un'area dedicata alle consulenze nutrizionali e spazi per attività educative e interattive. Gli operatori effettuano esami rapidi e non invasivi: indice di massa corporea (BMI), circonferenza vita, glicemia capillare, lipoproteina (a), profilo lipidico — colesterolo totale, HDL e trigliceridi —, pressione arteriosa ed emoglobina glicata (HbA1c), parametro chiave per il monitoraggio del diabete. I risultati vengono poi integrati dai nutrizionisti in consulenze personalizzate, con indicazioni pratiche su alimentazione e stile di vita.
I testimonial: Arianna Fontana e Davide Bendotti
A rappresentare l'azienda ci sono due volti dello sport italiano. Arianna Fontana, leggenda internazionale dello Short Track e atleta italiana più medagliata di sempre ai Giochi Olimpici, e Davide Bendotti, atleta paralimpico di livello mondiale impegnato nella promozione di stili di vita sani e inclusivi.
“La prevenzione è un allenamento quotidiano verso il proprio benessere — spiega Fontana —. Credo sia importante avvicinare le persone alla salute in modo semplice e accessibile, soprattutto attraverso iniziative che portano informazione e controlli direttamente nei luoghi della vita quotidiana”. Sulla stessa linea Bendotti: “Lo sport insegna quanto sia importante ascoltare il proprio corpo e prendersene cura ogni giorno. Essere al fianco di Lilly significa contribuire a diffondere una cultura della prevenzione più vicina alle persone, concreta e inclusiva”.
L'impegno di Lilly e la collaborazione con UniCredit
“Essere main sponsor della Milano Health Week 2026 significa per Lilly contribuire concretamente a costruire una nuova cultura della salute, fondata su prevenzione, innovazione e accessibilità”, afferma Elias Khalil, Presidente e General Manager Italy Hub di Lilly, che sottolinea l'obiettivo di generare “un impatto reale e duraturo sul benessere delle comunità”. A rafforzare l'iniziativa è anche la collaborazione con UniCredit, che nell'ambito di “IO PREVENGO” offre ai propri dipendenti l'opportunità di accedere a screening dedicati.