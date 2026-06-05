Milano Health Week 2026: con Lilly screening gratuiti in piazza

“La prevenzione è un allenamento quotidiano verso il proprio benessere — spiega Fontana —. Credo sia importante avvicinare le persone alla salute in modo semplice e accessibile, soprattutto attraverso iniziative che portano informazione e controlli direttamente nei luoghi della vita quotidiana”. Sulla stessa linea Bendotti: “Lo sport insegna quanto sia importante ascoltare il proprio corpo e prendersene cura ogni giorno. Essere al fianco di Lilly significa contribuire a diffondere una cultura della prevenzione più vicina alle persone, concreta e inclusiva”.