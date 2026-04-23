Per anni la risposta ai costi milanesi è stata sempre la stessa: spostarsi appena fuori città. Ma il rapporto OCA dimostra che questa via d'uscita non esiste più. La crisi di accessibilità si è estesa a tutto l'hinterland: da Sesto San Giovanni a Rho, da Melzo a Seregno, da Paderno Dugnano a Bresso e Brugherio, e più a sud Rozzano, Corsico e Melegnano. In queste aree, gli stipendi medi permettono di accedere solo ad appartamenti inferiori ai 70 metri quadrati. E il pendolarismo, naturalmente, aggiunge costi ulteriori. Il "Financial Times" racconta di professoresse universitarie costrette a dividere l'appartamento come quando erano delle semplici studentesse, e di personale amministrativo che ogni giorno percorre 125 chilometri da Torino per lavorare in città. I salari del pubblico impiego sono standardizzati a livello nazionale, ma i costi di Milano non sono più paragonabili al resto del Paese.