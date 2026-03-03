Il bilancio di Milano-Cortina 2026, dal consumo di acqua alle emissioni di gas serra: l'impatto ambientale dei Giochi

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina sono state un successo non solo sul fronte sportivo con il record di 30 medaglie conquistate dagli atleti azzurri, ma anche sul versante economico. Come emerge dal Rapporto di sostenibilità, impatto e legacy realizzato dalla Fondazione Milano Cortina 2026, l'impatto positivo totale dei Giochi si è aggirato intorno ai 5,3 miliardi di euro, un motore di crescita significativo per il nostro Paese. Il tutto con un occhio all'ambiente: l'85% delle sedi di gara era già esistente, o comunque di natura temporanea, per minimizzare il consumo di suolo. Il 100% dell'energia elettrica impiegata è stata attinta da fonti rinnovabili certificate. L'inizialmente contestata scelta di distribuire le gare su più sedi, il cosiddetto "modello diffuso", insomma alla fine si è rivelato vincente. L'infografica sottostante mostra l'impatto ambientale dei Giochi.