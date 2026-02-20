Da Snopp Dogg alle medaglie d'oro: quando le Olimpiadi diventano uno strumento di soft power

"I grandi eventi sportivi sono momenti altamente simbolici, espressioni di una collettività e strumenti di rappresentazione del potere. In effetti, ci raccontano come le comunità, le nazioni, gli Stati vogliono essere visti, quale posto pensano di occupare nel mondo e quale futuro immaginano per sé. Nel caso della cerimonia d'apertura, attraverso immagini, musica, riferimenti storici, uno Stato costruisce una narrazione di sé. A livello epidermico è chiaramente uno spettacolo, ma non è soltanto questo: stiamo parlando di un dispositivo di legittimazione internazionale. Organizzare le olimpiadi significa dimostrare capacità economica, stabilità politica, efficienza amministrativa e provvedere alla sicurezza. È una forma di soft power, certo, ma anche una dichiarazione implicita di status: chi ospita i giochi si presenta come attore identificabile del sistema internazionale. In questo senso, lo sport non è separato dalla politica: è uno dei suoi linguaggi, e le Olimpiadi dunque sono uno specchio del sistema internazionale".