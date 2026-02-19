Milano Cortina 2026, la bandiera Ue confiscata a un bambino diventa un caso

"Il Comitato organizzatore - è scritto in una nota - è a conoscenza dell'episodio che ha coinvolto un giovane spettatore durante la semifinale di hockey su ghiaccio, in cui una bandiera è stata confiscata durante i controlli all'ingresso. La bandiera non era vietata dal regolamento della sede e la situazione non è stata gestita nel modo corretto, soprattutto considerando l'età dello spettatore. Ci rammarichiamo per quanto accaduto e abbiamo provveduto a contattare la famiglia".