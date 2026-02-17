Milano Cortina 2026, le Olimpiadi della nail art: spopola la manicure delle atlete

Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 stanno dettando la linea anche in fatto di trend da copiare agli sportivi. A dimostrazione di come i grandi eventi influenzino anche le ricerche online e i comportamenti digitali, sui social spopola la nail art delle atlete, con smalti e disegni realizzati sulle unghie a tema Giochi. In pole position colori di bandiera e cerchi olimpici.