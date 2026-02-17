UNGHIE E SMALTI A TEMA

Milano Cortina 2026, le Olimpiadi della nail art: spopola la manicure delle atlete

Da Jutta Leerdam a Stefania Constantini, da Eileen Gu ad Arianna Fontana: in gara e sulle piste, i trend da copiare alle campionesse

17 Feb 2026 - 22:47
Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026: Stefania Constantini, Eileen Gu e Jutta Leerdam   © IPA/Afp/IPA

Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 stanno dettando la linea anche in fatto di trend da copiare agli sportivi. A dimostrazione di come i grandi eventi influenzino anche le ricerche online e i comportamenti digitali, sui social spopola la nail art delle atlete, con smalti e disegni realizzati sulle unghie a tema Giochi. In pole position colori di bandiera e cerchi olimpici. 

Milano Cortina 2025, la manicure da copiare alle atlete

 Da Jutta Leerdam a Stefania Constantini, da Eileen Gu ad Arianna Fontana. Unghie decorate da sottili fili dorati e argentati, creati ad hoc dopo aver applicato uno smalto di base rigorosamente chiaro. Alle Olimpiadi invernali vanno per la maggiore semi-trasparenze effetto gloss, in cui il colore resta diluito, dal finish radioso e delicato. Si colgono anche ispirazioni che rimandano all'American manicure (amatissima anche dalle star sui red carpet), più chic rispetto alla solita french: unghie dalla punta bianca brillante ma leggermente "off-white", ovvero leggermente opaca.  

Milano Cortina 2026, la nail art delle atlete alle Olimpiadi invernali

© Afp | Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, Eileen Gu
Si assiste, inoltre, a un ritorno degli anni Novanta con le Oyster nails, dai colori perlescenti e leggermente cangianti. Sì, naturalmente, al nude, ai toni pastello e al lucido lattiginoso. Le amanti della nail art ameranno i dettagli preziosi, con unghie decorate con i motivi della bandiera del proprio Paese, con i cinque cerchi e altri simboli sempre a tema Olimpiadi o astratti. 

