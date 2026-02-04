Milano Cortina 2026, Snoop Dogg è il volto più stiloso delle Olimpiadi

Da Parigi 2024 a Milano Cortina 2026: lo stile di Snoop Dogg alle Olimpiadi
© IPA | Parigi 2024, Snoop Dogg assiste alle finale di Skateboard
Non solo per questi Giochi invernali, la leggenda dell'hip hop Usa è stato già un inviato (molto) speciale a Parigi 2024
Milano Cortina 2026, Snoop Dogg tedoforo a Gallarate (Varese) (credit: AFP PHOTO / MILANO CORTINA 2026 OLYMPIC COMMITTEE) © Afp
Conto alla rovescia per Milano Cortina 2026. Le Olimpiadi invernali prendono ufficialmente il via da venerdì prossimo, 6 febbraio, ma l'entusiasmo collettivo è già alle stelle. In attesa degli ospiti internazionali che animeranno la cerimonia di inaugurazione nello stadio milanese di San Siro, ha suscitato un'ondata di simpatia Snoop Dogg in veste di tedoforo della fiamma olimpica a Gallarate, nel Varesotto. "È un onore avere questa torcia nelle mie mani - ha commentato -. Voglio diffondere un messaggio di pace e amore agli atleti, alle persone qui in Italia, al mondo intero. In fondo le Olimpiadi sono questo: diffondere amore e pace".
© IPA | Parigi 2024, Snoop Dogg assiste alle finale di Skateboard
Capelli lunghi raccolti in due trecce e pizzetto, sorriso smagliante, occhiali da sole e divisa ufficiale. Rapper, produttore discografico e attore statunitense, Snoop Dogg ha 54 anni, è considerato una leggenda dell'hip-hop mondiale e non è alla sua prima esperienza con un evento a cinque cerchi. Era stato tedoforo già a Saint-Denis, nei giorni che hanno preceduto la cerimonia di apertura dei Giochi di Parigi 2024. Come per queste Olimpiadi invernali, anche in quell'occasione aveva partecipato come commentatore. Prima di portare la torcia olimpica, il suo impegno da inviato speciale per Milano Cortina 2026 è iniziato all'Ice Skating Arena di Assago per seguire gli allenamenti degli atleti Usa (e dove si è concesso un giro su una macchina rasaghiaccio). Il prossimo sarà per la cerimonia di apertura, insieme a Mariah Carey, Tom Cruise, Andrea Bocelli e Laura Pausini.