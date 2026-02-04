Milano Cortina 2026, Snoop Dogg è il volto più stiloso delle Olimpiadi

Capelli lunghi raccolti in due trecce e pizzetto, sorriso smagliante, occhiali da sole e divisa ufficiale. Rapper, produttore discografico e attore statunitense, Snoop Dogg ha 54 anni, è considerato una leggenda dell'hip-hop mondiale e non è alla sua prima esperienza con un evento a cinque cerchi. Era stato tedoforo già a Saint-Denis, nei giorni che hanno preceduto la cerimonia di apertura dei Giochi di Parigi 2024. Come per queste Olimpiadi invernali, anche in quell'occasione aveva partecipato come commentatore. Prima di portare la torcia olimpica, il suo impegno da inviato speciale per Milano Cortina 2026 è iniziato all'Ice Skating Arena di Assago per seguire gli allenamenti degli atleti Usa (e dove si è concesso un giro su una macchina rasaghiaccio). Il prossimo sarà per la cerimonia di apertura, insieme a Mariah Carey, Tom Cruise, Andrea Bocelli e Laura Pausini.