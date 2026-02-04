Milano-Cortina 2026, Snoop Dogg tedoforo a sorpresa a Gallarate

A Gallarate, il celebre rapper, produttore discografico e attore statunitense, Snoop Dogg, ha preso parte al percorso che porterà la fiamma olimpica verso l'accensione ufficiale dei giochi invernali di Milano-Cortina 2026. Una sorpresa per i presenti, nonostante le voci si rincorressero da giorni, vedere l'artista nelle vesti di tedoforo con indosso l'iconica uniforme ufficiale bianca e fucsia. Snoop Dogg ha attraversato piazza Libertà acclamato dalla folal.