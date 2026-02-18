Breezy Johnson risponde alle critiche dopo la proposta di matrimonio: "Era il mio sogno"

Le proposte di matrimonio dopo le vittorie alle Olimpiadi sono sempre destinate a fare discutere. È successo all'ex capitana della nazionale italiana di ginnastica ritmica Alessia Maurelli, che ha detto il fatidico sì subito dopo la vittoria della medaglia di bronzo a squadre alle Olimpiadi di Parigi, e ora sta capitando anche alla sciatrice statunitense Breezy Johnson. Il suo fidanzato, Connor Watkins, le ha chiesto la mano al termine della gara nella quale ha conquistato la medaglia d’oro nella discesa libera femminile ai Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026. Il gesto romantico ha fatto sussultare i cuori di molti spettatori, ma ha anche generato un'ondata di critiche da parte di chi ha trovato del tutto inopportuno il tempismo della proposta.