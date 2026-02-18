Breezy Johnson risponde alle critiche dopo la proposta di matrimonio: "Era il mio sogno"
La campionessa olimpica non è rimasta in silenzio di fronte a chi ha accusato il suo fidanzato, Connor Watkins, di averle rubato le luci della ribalta
Le proposte di matrimonio dopo le vittorie alle Olimpiadi sono sempre destinate a fare discutere. È successo all'ex capitana della nazionale italiana di ginnastica ritmica Alessia Maurelli, che ha detto il fatidico sì subito dopo la vittoria della medaglia di bronzo a squadre alle Olimpiadi di Parigi, e ora sta capitando anche alla sciatrice statunitense Breezy Johnson. Il suo fidanzato, Connor Watkins, le ha chiesto la mano al termine della gara nella quale ha conquistato la medaglia d’oro nella discesa libera femminile ai Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026. Il gesto romantico ha fatto sussultare i cuori di molti spettatori, ma ha anche generato un'ondata di critiche da parte di chi ha trovato del tutto inopportuno il tempismo della proposta.
La replica di Breezy Johnson
I più critici ritengono che Connor avrebbe dovuto evitare di compiere un gesto così eclatante subito dopo l'impresa di Breezy, che avrebbe meritato di avere i riflettori puntati esclusivamente su di lei. Nei giorni successivi alla proposta di matrimonio, la campionessa olimpica ha risposto alle numerose critiche tramite un post sui social, nel quale ha specificato di essere stata lei a chiedere al fidanzato di ricevere la proposta di matrimonio durante le Olimpiadi invernali. "Grazie per il tentativo di prendere le mie difese, ma prima di scrivere fareste meglio a informarvi a fondo!", ha aggiunto. Durante il weekend di San Valentino si è anche scusata ironicamente con "tutte le coppie che hanno litigato perché il mio fidanzato ha scelto di farmi la proposta di matrimonio durante le Olimpiadi".
Il sogno della campionessa
Durante una recente intervista alla Cnn, Johnson è tornata sulla questione, raccontando che in passato aveva svelato a Connor di aver sempre sognato di ricevere una proposta di matrimonio durante le Olimpiadi. "Avevo la sensazione che l’avrebbe fatto", ha detto. "Lo sapeva che era sempre stato il mio sogno. Ha pianificato tutto nei dettagli ed è stato un momento davvero stupendo, anche per merito della presenza delle mie compagne di squadra, degli amici e dei familiari. È stato piuttosto speciale”, ha aggiunto la sciatrice.
L’unione di due grandi amori
Parlando con Usa Today, Breezy ha detto che gli utenti dei social dovrebbero evitare di sparare a zero senza conoscere i fatti: "Alcune persone sembravano convinte che mi avesse fatto la proposta mentre ricevevo la medaglia!". Ha poi ribadito che Connor non le ha rubato i riflettori in alcun modo. "Per me è stato il modo perfetto per unire i due grandi amori della mia vita in un unico momento”, ha spiegato. "Solo perché non si apprezza l’idea di una proposta di matrimonio al termine di un’impresa personale, non significa che si debba per forza scrivere un commento negativo", ha quindi concluso.