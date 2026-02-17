Costumi da campionesse: eleganza e praticità sul ghiaccio di Milano Cortina 2026

il pattinaggio di figura è una disciplina che richiede una combinazione unica di grazia, velocità e precisione. Le nostre atlete, come Lara Naki Gutmann nel singolo, e le coppie Charlène Guignard e Marco Fabbri, Sara Conti e Niccolò Macii, Nicoletta Girardi e Matteo Guarise, sono protagoniste nella gara e nell’immagine. I loro costumi riflettono non solo il loro stile personale, ma anche la tradizione e l’eccellenza del Made in Italy nell’abbigliamento tecnico sportivo.