Milano-Cortina, la denuncia dell'atleta ucraino: "Il Cio mi ha vietato di usare il casco per i nostri caduti"

Un casco grigio con le immagini di giovani ucraini caduti in guerra è al centro delle ultime polemiche a tema Olimpiadi invernali. L'atleta ucraino Vladislav Heraskevych, portabandiera del suo Paese, ha ricevuto un divieto rigoroso verso l'uso dell'elmetto dal Comitato olimpico internazionale. A comunicarglielo è stato un rappresentante del CIO, Toshio Tsurunaga, responsabile della comunicazione tra gli atleti, secondo il quale lo skeletonista non potrà indossare il casco commemorativo durante gli allenamenti ufficiali e le gare. Il motivo è la presunta violazione della regola 50.2 della Carta Olimpica, che proibisce "qualsiasi forma di manifestazione o propaganda politica, religiosa o razziale nei siti, nelle sedi e in altre aree olimpiche". E questo, denuncia Heraskevych, "nonostante ieri uno snowboarder italiano abbia gareggiato con una bandiera russa sul suo casco, cosa che è esplicitamente proibita dalle regole del CIO.