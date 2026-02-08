Milano-Cortina, Trump contro lo sciatore Hess: "Non rappresenta gli Usa? Lasci la squadra"

"Lo sciatore olimpico americano Hunter Hess, un vero perdente, afferma di non rappresentare il suo Paese alle attuali Olimpiadi invernali": è l'attacco di Trump contro l'atleta 27enne che, in Italia per i Giochi di Milano Cortina, in un'intervista dei giorni scorsi ha confessato che "rappresentare gli Stati Uniti in questo momento suscita emozioni contrastanti. E' un po' difficile. Stanno succedendo molte cose che non mi piacciono". "Se è così - ha incalzato il presidente - non avrebbe dovuto nemmeno candidarsi per la squadra, è un peccato che ne faccia parte. È davvero difficile fare il tifo per una persona del genere".