Vertice Usa-Iran, Trump: "I colloqui con Teheran sono stati molto buoni"

Ad aprile dello scorso anno, Stati Uniti e Iran avevano tenuto altri colloqui mirati a raggiungere un accordo sul dossier nucleare: in Oman il 12 aprile e poi in Italia il 19 aprile. Un terzo round si era svolto di nuovo in Oman una settimana più tardi. A maggio 2025, il presidente Donald Trump dichiarò che le parti erano "molto vicine a un accordo", ma un giorno prima del ciclo successivo di colloqui previsti a giugno, Israele lanciò attacchi contro l'Iran. Questo portò a un conflitto di dodici giorni, con gli Stati Uniti che sono intervenuti con attacchi a tre siti nucleari iraniani in un'operazione denominata "Midnight Hammer".