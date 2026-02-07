Vertice Usa-Iran, Trump: "I colloqui con Teheran sono stati molto buoni"
Il presidente americano: "Sembra che l'Iran voglia davvero raggiungere un accordo"
Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, positivo sui colloqui tra Usa e Iran sul nucleare avvenuti nelle ultime ore. "Sono stati molto buoni. Sembra che l'Iran voglia davvero raggiungere un accordo", ha affermato Trump parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One, in viaggio verso la sua residenza di Mar-a-Lago in Florida per il fine settimana. "Ci incontreremo di nuovo all'inizio della prossima settimana", ha aggiunto il presidente.
I negoziati si sono tenuti a Muscat, presieduti dal ministro degli Esteri iraniano Seyed Abbas Araghchi e dall'inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff, con l'Oman in qualità di mediatore, come riportato dAll'agenzia Mehr.
I precedenti
Ad aprile dello scorso anno, Stati Uniti e Iran avevano tenuto altri colloqui mirati a raggiungere un accordo sul dossier nucleare: in Oman il 12 aprile e poi in Italia il 19 aprile. Un terzo round si era svolto di nuovo in Oman una settimana più tardi. A maggio 2025, il presidente Donald Trump dichiarò che le parti erano "molto vicine a un accordo", ma un giorno prima del ciclo successivo di colloqui previsti a giugno, Israele lanciò attacchi contro l'Iran. Questo portò a un conflitto di dodici giorni, con gli Stati Uniti che sono intervenuti con attacchi a tre siti nucleari iraniani in un'operazione denominata "Midnight Hammer".