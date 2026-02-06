Iran, Araghchi in Oman per i colloqui con gli Usa: "Serve rispetto reciproco"
Negoziati in salita sul programma nucleare di Teheran
Iniziato l'incontro in Oman tra Iran e Stati Uniti sul programma nucleare di Teheran. Alla guida dei negoziatori iraniani il ministro degli Esteri Abbas Araghchi, arrivato di notte insieme a diversi suoi diplomatici. Su X ha scritto che l'Iran entra nella trattativa "con gli occhi aperti e un ricordo fermo dell'anno trascorso". "Gli impegni devono essere onorati", ha scritto. "Parità di diritti, rispetto reciproco e interesse reciproco non sono retorica: sono un dovere e i pilastri di un accordo duraturo". Intanto, il dipartimento di Stato Usa ha sollecitato i cittadini statunitensi che si trovano in Iran a lasciare immediatamente il Paese se possibile, e a predisporre piani di partenza autonomi, senza aspettarsi assistenza diretta da parte di Washington.
L'avviso di sicurezza è stato diffuso dalla cosiddetta Ambasciata virtuale statunitense a Teheran, dal momento che gli Stati Uniti non mantengono una rappresentanza diplomatica formale nel Paese. Tra i rischi citati nell'avviso figurano proteste diffuse, interruzioni della connessione a internet, difficoltà di trasporto e il possibile aumento delle detenzioni, soprattutto per i detentori di un passaporto statunitense o per chi ha legami con gli Stati Uniti. L'allerta è arrivata alla vigilia di delicati colloqui in Oman tra delegazioni di Washington e Teheran, durante i quali verranno discusse questioni critiche come il programma nucleare della Repubblica islamica e altri fattori di tensione regionale.
Al via colloqui Iran-Usa in Oman
Iniziati a Muscat i negoziati sul nucleare tra Iran e Stati Uniti, presieduti dal ministro degli Esteri iraniano Seyed Abbas Araghchi e dall'inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff, con l'Oman in qualità di mediatore. Lo riporta l'agenzia Mehr. Prima dell'inizio dei colloqui, Araghchi ha incontrato in mattinata Badr Al-Busaidy, ministro degli Esteri dell'Oman, con il quale ha parlato dei negoziati con gli Stati Uniti.
I precedenti
Ad aprile dello scorso anno, Stati Uniti e Iran hanno tenuto colloqui mirati a raggiungere un accordo sul dossier nucleare. I colloqui si sono svolti in Oman il 12 aprile e poi in Italia il 19 aprile. Un terzo round si è svolto di nuovo in Oman una settimana più tardi. A maggio 2025, il presidente Donald Trump dichiarò che le parti erano "molto vicine a un accordo", ma un giorno prima del ciclo successivo di colloqui previsti a giugno, Israele lanciò attacchi contro l'Iran. Questo portò a un conflitto di dodici giorni, con gli Stati Uniti che sono intervenuti con attacchi a tre siti nucleari iraniani in un'operazione denominata "Midnight Hammer".