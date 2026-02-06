Iniziato l'incontro in Oman tra Iran e Stati Uniti sul programma nucleare di Teheran. Alla guida dei negoziatori iraniani il ministro degli Esteri Abbas Araghchi, arrivato di notte insieme a diversi suoi diplomatici. Su X ha scritto che l'Iran entra nella trattativa "con gli occhi aperti e un ricordo fermo dell'anno trascorso". "Gli impegni devono essere onorati", ha scritto. "Parità di diritti, rispetto reciproco e interesse reciproco non sono retorica: sono un dovere e i pilastri di un accordo duraturo". Intanto, il dipartimento di Stato Usa ha sollecitato i cittadini statunitensi che si trovano in Iran a lasciare immediatamente il Paese se possibile, e a predisporre piani di partenza autonomi, senza aspettarsi assistenza diretta da parte di Washington.