Iran, Pezeshkian: "Pronti a negoziati con Usa se l'atmosfera è senza minacce"

L'Iran è pronto a rispondere all'offerta di negoziati avanzata dal presidente degli Stati Uniti, a condizione che vi sia "un'atmosfera appropriata, libera da minacce e aspettative irragionevoli". Lo ha dichiarato il presidente iraniano Masoud Pezeshkian in un messaggio pubblicato su X. Alla luce delle richieste di "governi amici della regione", Pezeshkian ha annunciato di aver incaricato il Segretario di Stato e il ministro degli Affari Esteri di perseguire eventuali colloqui "equi e giusti", guidati dai principi di "dignità, prudenza e opportunità" e nel pieno rispetto degli interessi nazionali iraniani.