Iran, arrestato lo sceneggiatore Mahmoudian: è candidato all'Oscar con "Un semplice incidente"

Mehdi Mahmoudian, uno degli sceneggiatori candidati all'Oscar del film iraniano Un semplice incidente, è stato arrestato a Teheran, poche settimane prima della cerimonia di premiazione. Non sono stati resi noti dettagli sulle accuse a suo carico. Tuttavia, il suo arresto è avvenuto pochi giorni dopo che lui e altre 16 persone avevano firmato una dichiarazione di condanna del leader della Repubblica islamica, l'ayatollah Ali Khamenei, e della violenta repressione dei manifestanti da parte del regime. Anche altri due firmatari, Vida Rabbani e Abdullah Momeni, sono stati arrestati.