Iran, arrestato lo sceneggiatore Mahmoudian: è candidato all'Oscar con "Un semplice incidente"
Pochi giorni fa aveva firmato una dichiarazione di condanna del regime dell'ayatollah e della repressione
© Dal Web
Mehdi Mahmoudian, uno degli sceneggiatori candidati all'Oscar del film iraniano Un semplice incidente, è stato arrestato a Teheran, poche settimane prima della cerimonia di premiazione. Non sono stati resi noti dettagli sulle accuse a suo carico. Tuttavia, il suo arresto è avvenuto pochi giorni dopo che lui e altre 16 persone avevano firmato una dichiarazione di condanna del leader della Repubblica islamica, l'ayatollah Ali Khamenei, e della violenta repressione dei manifestanti da parte del regime. Anche altri due firmatari, Vida Rabbani e Abdullah Momeni, sono stati arrestati.
Il regista Panahi: "Mehdi è una rarar presenza morale"
Il regista pluripremiato Jafar Panahi ha rilasciato una dichiarazione in cui condanna l'arresto del suo co-sceneggiatore: "Mehdi Mahmoudian non è solo un attivista per i diritti umani e un prigioniero di coscienza; è un testimone, un ascoltatore e una rara presenza morale". Panahi è stato anche uno dei firmatari della dichiarazione del 28 gennaio, che recita: "L'uccisione di massa e sistematica di cittadini che coraggiosamente sono scesi in piazza per porre fine a un regime illegittimo costituisce un crimine di Stato organizzato contro l'umanità".
Il film
Un semplice incidente è candidato per la migliore sceneggiatura e il miglior film internazionale agli Oscar del 15 marzo 2026. Il film, girato segretamente in Iran, è stato candidato dalla Francia come miglior film internazionale. Ha vinto la Palma d'oro al 78esimo Festival di Cannes.