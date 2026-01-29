Iran, l'Ue: "I Pasdaran sono un'organizzazione terroristica"
Lo ha annunciato l'Alto rappresentante Kaja Kallas con un post sui social
© Afp
"I ministri degli Esteri dell'Ue hanno appena compiuto il passo decisivo di designare la Guardia rivoluzionaria iraniana come organizzazione terroristica". Lo annuncia su X l'Alta rappresentante dell'Ue, Kaja Kallas. "La repressione non può restare senza risposta. Ogni regime che uccide migliaia di suoi concittadini sta lavorando per la propria rovina".
La decisione
A dare l'ok definitivo - all'unanimità - i ministri degli Esteri Ue, che hanno deciso di inserire le Guardie della rivoluzione iraniana nella stessa lista di Hamas, Isis e Al Qaida. Il via libera permette di far partire la procedura formale per finalizzare la misura.
Tajani: "Via metà dipendenti dell'ambasciata di Teheran, ma continuiamo il dialogo"
C'è stato un "consenso" generale nella definizione dei Pasdaran come organizzazione terroristica. Ma questo, come ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, "non significa che non si debba dialogare". Nel frattempo, però, l'Italia ha provveduto a ritirare in via precauzionale circa la metà dei dipendenti italiani dell'ambasciata in Iran.
La soddisfazione del Parlamento Ue
"L'Europa si fa avanti. Definire l'oppressivo Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica del regime iraniano come organizzazione terroristica è la decisione giusta, che solo poche settimane fa molti consideravano impossibile". Così la presidente dell'Eurocamera, Roberta Metsola. "Siamo orgogliosi dello sforzo costante e unitario del Parlamento europeo che ha contribuito a promuovere questa svolta. Ora è il momento di essere forti. L'Iran sarà libero", conclude Metsola.