Iran, l'Ue: "I Pasdaran sono un'organizzazione terroristica"

"L'Europa si fa avanti. Definire l'oppressivo Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica del regime iraniano come organizzazione terroristica è la decisione giusta, che solo poche settimane fa molti consideravano impossibile". Così la presidente dell'Eurocamera, Roberta Metsola. "Siamo orgogliosi dello sforzo costante e unitario del Parlamento europeo che ha contribuito a promuovere questa svolta. Ora è il momento di essere forti. L'Iran sarà libero", conclude Metsola.