Iran, liberato il giovane simbolo della protesta | Teheran pubblica l'elenco di 2.986 persone uccise nelle proteste

L'ufficio presidenziale dell'Iran ha pubblicato sui media statali un elenco di 2.986 persone uccise nelle proteste antigovernative, con il loro nome, cognome, nome del padre e parte del loro codice nazionale. "La pubblicazione dell'elenco, fornito dalla Polizia Scientifica dello Stato, è avvenuta su ordine del presidente Masoud Pezeshkian, in base ai principi di trasparenza, responsabilità e rendicontazione", spiega l'ufficio in una nota.