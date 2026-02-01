Iran, liberato il giovane simbolo della protesta | Teheran pubblica l'elenco di 2.986 persone uccise nelle proteste
L'ufficio presidenziale: "Rispettati principi di trasparenza, responsabilità e rendicontazione"
© Ansa
L'ufficio presidenziale dell'Iran ha pubblicato sui media statali un elenco di 2.986 persone uccise nelle proteste antigovernative, con il loro nome, cognome, nome del padre e parte del loro codice nazionale. "La pubblicazione dell'elenco, fornito dalla Polizia Scientifica dello Stato, è avvenuta su ordine del presidente Masoud Pezeshkian, in base ai principi di trasparenza, responsabilità e rendicontazione", spiega l'ufficio in una nota.
Rilasciato Erfan Soltani
Il manifestante simbolo delle proteste delle scorse settimane in Iran Erfan Soltani è stato rilasciato grazie al pagamento di una cauzione di poco più di 10mila dollari. Lo fa sapere l'avvocato del 26enne Amir Mousakhani che sottolinea che al suo assistito sono stati restituiti "tutti i suoi beni, compreso il suo cellulare". Soltani era stato arrestato l'8 gennaio e subito condannato a morte con l'accusa di propaganda contro lo Stato.
Aumentano scommesse su possibile attacco Usa
Secondo Iran International, basandosi su dati pubblicati online, sono impennate le scommesse su Polymarket (piattaforma basata su blockchain che consente di fare trading sugli esiti di eventi reali utilizzando criptovalute) circa un possibile attacco militare statunitense contro la Repubblica islamica. Secondo le quotazioni, sono in aumento anche le puntate sull'eventuale rimozione di Ali Khamenei.
Wsj: "Offensiva statunitense non imminente"
Secondo il Wall Street Journal, un eventuale attacco Usa non sarebbe imminente perché il Pentagono starebbe spostando le difese aeree per proteggere Israele, i suoi alleati nella regione e le forze americane in caso di ritorsione da parte dell'Iran.