Iran, chi sono i Pasdaran: le Guardie della Rivoluzione islamica

L'insieme di tutte le unità attive è suddiviso in tre gruppi: le branche, la forza Quds e i Basij. Le branche comprendono tutte le forze terrestri, navali, aeree e cyber/speciali. La forza Quds rappresenta, invece, l'unità d'élite che si occupa delle operazioni estere e lavora a stretto contatto con il cosiddetto "asse della resistenza". Quest'ultimo è formato dalle milizie sciite filo iraniane in Libano, Siria, Iraq e Yemen e, per anni, è stato guidato da Qasem Soleimani, ucciso in un attacco degli Stati Uniti a Baghdad nel 2020 e diventato poi una figura mitiga della Repubblica islamica. Ci sono infine i Basij, la forza paramilitare dei Pasdaran formata da volontari che rappresentano parte integrante dell'intero sistema delle Guardie della rivoluzione.