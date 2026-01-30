Iran, chi sono i Pasdaran: le Guardie della Rivoluzione islamica
Istituiti nel 1979, i Pasdaran sono considerati un'organizzazione terroristica da Stati Uniti e Unione europea
© Afp
Da quasi cinquant'anni i Pasdaran hanno il compito di difendere e proteggere l'ideologia e l'integrità della Repubblica islamica. A causa delle recenti proteste che hanno interessato l'Iran, e durante le quali sono morti migliaia di manifestanti, si è sentito molto parlare di loro. Ma chi sono le Guardie della Rivoluzione islamica?
Quando sono nati?
La formazione del gruppo dei Pasdaran risale al 1º febbraio 1979, il giorno seguente al ritorno in Iran dell'Ayatollah Ruhollah Khomeini. L'amministrazione di Mehdi Bazargan, il capo del governo provvisorio iraniano dopo la rivoluzione dello stesso anno, li creò con un decreto firmato da Khomeini il 5 maggio.
Perché sono stati istituiti?
Ci furono alcune ragioni che portarono alla nascita dei Pasdaran. Tra queste, ottenere una forza paramilitare che fosse estremamente fedele al nuovo ordine costituito e in grado di arginare il peso delle forze armate regolari. Queste ultime erano viste come una potenziale forza di opposizione perché ancora fedeli al sovrano di Persia, lo Scià, e, quindi, in grado di compiere un nuovo colpo di Stato. Come una delle prime istituzioni della rivoluzione, i guardiani contribuirono alla legittimazione del nuovo ordine fornendo a esso un supporto armato.
Qual è il loro obiettivo?
I Pasdaran hanno un ruolo militare che concretizzano difendendo e proteggendo l'ideologia e l'integrità della Repubblica islamica. I guardiani hanno anche il compito di reprimere il dissenso e contribuire allo sviluppo del programma missilistico e nucleare di Teheran.
Chi è il loro capo?
Le forze militari non rispondono ai governi eletti ma direttamente alla Guida suprema iraniana, l'Ayatollah Ali Khamenei.
Chi presta servizio nei Pasdaran?
Il corpo delle Guardie della rivoluzione è formato da circa 120.000 - 190.000 unità attive. Il personale è selezionato tra i fedelissimi del regime teocratico iraniano, addestrato al fine di difendere la rivoluzione islamica interna e proiettare potenza all'estero.
Come è suddiviso il gruppo?
L'insieme di tutte le unità attive è suddiviso in tre gruppi: le branche, la forza Quds e i Basij. Le branche comprendono tutte le forze terrestri, navali, aeree e cyber/speciali. La forza Quds rappresenta, invece, l'unità d'élite che si occupa delle operazioni estere e lavora a stretto contatto con il cosiddetto "asse della resistenza". Quest'ultimo è formato dalle milizie sciite filo iraniane in Libano, Siria, Iraq e Yemen e, per anni, è stato guidato da Qasem Soleimani, ucciso in un attacco degli Stati Uniti a Baghdad nel 2020 e diventato poi una figura mitiga della Repubblica islamica. Ci sono infine i Basij, la forza paramilitare dei Pasdaran formata da volontari che rappresentano parte integrante dell'intero sistema delle Guardie della rivoluzione.
Che potere economico detengono?
Il Corpo delle guardie della rivoluzione islamica riveste un peso enorme sull'economia iraniana. Alcune stime sostengono che i Pasdaran siano detentori di circa un terzo del totale economico del Paese mediante fiduciari e imprese controllate. Secondo quanto riportato dal Los Angeles Time, il corpo avrebbe legami con più di un centinaio di aziende e un fatturato superiore ai 12 miliardi di dollari tra affari e costruzioni. Il corpo ha, inoltre, ottenuto contratti per diversi milioni di dollari nei settori del petrolio, del gas, dell'industria petrolchimica e per alcuni progetti infrastrutturali. Il potere economico dei Pasdaran è rappresentato dal Khatam al-Anbya, compagnia affiliata alle guardie rivoluzionarie che controlla centinaia di aziende attive nella costruzione di infrastrutture, i cui proventi servono per finanziare lo sviluppo del programma nucleare e sostenere le milizie sciite nella regione, secondo i rapporti degli Stati Uniti.
Che influenza hanno?
Oltre a essere una forza militare, i Pasdaran mantengono anche un'influenza importante anche sull'ambiente politico, su varie università e centri di ricerca.
Chi li accusa di terrorismo?
L'occidente ha, più volte, accusato il corpo dei Pasdaran di essere vicino ad alcuni gruppi terroristici o, peggio, di averli creati direttamente. Nello specifico, dal 2019, gli Stati Uniti considerano il corpo come una vera e propria organizzazione terroristica. Recentemente anche i 27 Paesi dell'Unione europea hanno inserito i Pasdaran nella lista dei terroristi.