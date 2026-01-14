Il regime iraniano converte soldi in cripto e sposta l’oro in vista della fuga?

La macchina della repressione iraniana sta colpendo i manifestanti e le loro famiglie, ma il regime non si sente più al sicuro. Donald Trump ha esortato i giovani scesi in piazza a “non mollare” e ha promesso un intervento. L’Iran ha minacciato ritorsioni sulle basi Usa del Medio Oriente in caso di attacco, ma a quanto pare già da alcuni anni i vertici della Repubblica Islamica starebbero preparando una “exit strategy” fatta di criptovalute e oro.