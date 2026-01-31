Iran: esplosioni in due città, sei morti tra cui un bambino

Cinque persone sono rimaste uccise e due ferite in un'esplosione avvenuta in un complesso residenziale ad Ahvaz, nel sud-ovest dell'Iran. Inoltre, secondo quanto riferito dalle autorità provinciali di Hormozga, un bambino è rimasto ucciso e 14 persone sono rimaste ferite in un'altra esplosione avvenuta in un edificio a Bandar Abbas, nel sud-est del Paese. Lo riporta Bbc Persian. Le autorità israeliane hanno negato di essere coinvolte nelle esplosioni, attribuite dai funzionari locali a fughe di gas. Lo riferiscono fonti della sicurezza israeliana all'emittente "Channel 12".