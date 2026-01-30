L’attacco americano all’Iran possibile entro poco giorni
Il presidente americano Donald Trump starebbe valutando tutte le opzioni sul tavolo, lasciando aperta anche la via diplomatica. Intanto nella regione continuano ad arrivare navi militari Usa
Si tratterebbe solo di una questione di giorni. L’attacco americano in Iran potrebbe scattare addirittura entro poche ore. A scriverlo è il quotidiano israeliano Maariv, secondo cui l’escalation con l’Iran sta entrando nella sua fase più delicata. O Teheran trova un accordo oppure Trump potrebbe decidere per l’attacco. In queste fasi, infatti, il presidente Usa starebbe valutando tutte le opzioni possibili.
UN ATTACCO NEL WEEKEND?
Sempre secondo Maariv, l’Iran starebbe alzando il livello di allerta. Ieri le navi da guerra statunitensi, con la portaerei Lincoln, insieme ad aerei da rifornimento e altri caccia stanno continuando ad arrivare nella regione. Se da un lato Trump ha confermato di aver avuto colloqui con l’Iran negli ultimi giorni, con l’intenzione di volerli proseguire, resta chiaro che la possibilità di un attacco è più che concreta. Non è forse un caso che l’operazione che ha portato alla cattura di Maduro in Venezuela è stata portata a termine proprio di sabato, con i mercati finanziari chiusi.
LE OPZIONI MILITARI
Le opzioni per intervenire sono diverse. Il presidente americano potrebbe anche decidere si colpire le strutture nucleari e missilistiche iraniane, o indebolire la guida suprema, colpendo l’ayatollah Ali Khamenei, di 86 anni, secondo quanto scrive il New York Times. Questa ipotesi aprirebbe inevitabilmente nuovi scenari di instabilità politica nel Paese. Israele vedrebbe di buon occhio anche una terza opzione, ossia che gli Usa si unissero a Tel Aviv in un nuovo attacco contro il programma di missili balistici iraniani. La via diplomatica resta aperta. Come anche tutte le strade che portano a un attacco militare.