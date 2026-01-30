L’attacco americano all’Iran possibile entro poco giorni

UN ATTACCO NEL WEEKEND?

Sempre secondo Maariv, l’Iran starebbe alzando il livello di allerta. Ieri le navi da guerra statunitensi, con la portaerei Lincoln, insieme ad aerei da rifornimento e altri caccia stanno continuando ad arrivare nella regione. Se da un lato Trump ha confermato di aver avuto colloqui con l’Iran negli ultimi giorni, con l’intenzione di volerli proseguire, resta chiaro che la possibilità di un attacco è più che concreta. Non è forse un caso che l’operazione che ha portato alla cattura di Maduro in Venezuela è stata portata a termine proprio di sabato, con i mercati finanziari chiusi.