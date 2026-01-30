Teheran: gli eserciti europei saranno considerati terroristi

"L'Unione Europea sa certamente che, secondo la risoluzione dell'assemblea consultiva islamica, gli eserciti dei Paesi coinvolti nella recente risoluzione dell'Ue contro il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (Irgc) sono considerati terroristi": lo afferma il segretario del Supremo consiglio per la sicurezza nazionale dell'Iran Ali Larijani in un post sul suo account X. "Pertanto, le conseguenze ricadranno sui Paesi europei che hanno adottato tali misure", ha sottolineato il massimo funzionario della sicurezza iraniana.