Trump: "L'Iran parla con noi seriamente, speriamo di negoziare qualcosa di accettabile"
Il presidente ha rifiutato di dire se abbia deciso o meno come procedere
© Afp
L'Iran sta parlando "con noi e lo sta facendo in modo serio. Mi auguro di negoziare qualcosa che sia accettabile". Lo ha detto Donald Trump rifiutando di dire se abbia deciso o meno come procedere. Il presidente degli Stati Uniti afferma di sperare che Teheran accetti un accordo per rinunciare alle armi nucleari, come riportano i media statunitensi.
Alla domanda dei giornalisti a bordo dell'Air Force One su quali siano le sue ultime riflessioni sull'Iran, Trump inizialmente si rifiuta di rispondere, prima di ribadire di aver inviato ingenti risorse militari nella regione.