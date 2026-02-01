Tensioni in Medioriente

Trump: "L'Iran parla con noi seriamente, speriamo di negoziare qualcosa di accettabile"

Il presidente ha rifiutato di dire se abbia deciso o meno come procedere

01 Feb 2026 - 07:07
L'Iran sta parlando "con noi e lo sta facendo in modo serio. Mi auguro di negoziare qualcosa che sia accettabile". Lo ha detto Donald Trump rifiutando di dire se abbia deciso o meno come procedere. Il presidente degli Stati Uniti afferma di sperare che Teheran accetti un accordo per rinunciare alle armi nucleari, come riportano i media statunitensi.

Alla domanda dei giornalisti a bordo dell'Air Force One su quali siano le sue ultime riflessioni sull'Iran, Trump inizialmente si rifiuta di rispondere, prima di ribadire di aver inviato ingenti risorse militari nella regione.

