Trump: "L'Iran parla con noi seriamente, speriamo di negoziare qualcosa di accettabile"

L'Iran sta parlando "con noi e lo sta facendo in modo serio. Mi auguro di negoziare qualcosa che sia accettabile". Lo ha detto Donald Trump rifiutando di dire se abbia deciso o meno come procedere. Il presidente degli Stati Uniti afferma di sperare che Teheran accetti un accordo per rinunciare alle armi nucleari, come riportano i media statunitensi.