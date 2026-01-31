Iran, Trump: "Stiamo parlando con Teheran, vedremo cosa accadrà"
Il presidente Usa: "L'ultima volta che hanno negoziato stavamo per eliminare il loro programma nucleare"
© ansa
L'Iran sta "parlando" con gli Stati Uniti, e "vedremo se riusciremo a fare qualcosa: in caso contrario, vedremo cosa accadra'". Lo ha detto il presidente Usa, Donald Trump, in una intervista con "Fox News". "Stanno negoziando, vedremo: l'ultima volta che hanno negoziato stavamo per eliminare il loro programma nucleare", ha aggiunto.