L'Iran convoca gli ambasciatori Ue: "Pasdaran terroristi? Un insulto, reagiremo"

Teheran ha convocato gli ambasciatori dei Paesi dell'Ue dopo che giovedì 29 gennaio i ministri degli Esteri hanno designato ufficialmente la Guardia rivoluzionaria iraniana - cioè i Pasdaran - come "organizzazione terroristica". Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri Esmaeil Baghaei: "Questa è la minima azione dell'Iran, ma stiamo studiando altre opzioni per reagire. Le rispettive organizzazioni decideranno sulle opzioni nei prossimi giorni". Ha poi aggiunto: "La designazione è stata un insulto e un errore strategico. Se l'Unione europea pensa che questa mossa sia un atto di adulazione nei confronti degli Usa e del regime sionista, si sbaglia di grosso".