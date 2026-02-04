Iran, media israeliani: "Saltati i colloqui con Usa, divario incolmabile" | Trump: "Khamenei, dovrebbe essere preoccupato"

Stati Uniti e Iran avevano concordato di incontrarsi venerdì a Istanbul, con la partecipazione di altri Paesi mediorientali in qualità di osservatori. Tuttavia gli iraniani hanno dichiarato di voler spostare i colloqui in Oman e di volerli tenere in formato bilaterale, al fine di garantire che si concentrassero esclusivamente sulle questioni nucleari e non su altre questioni, come i missili, che sono prioritarie per gli Stati Uniti e i Paesi della regione. I funzionari statunitensi hanno preso in considerazione la richiesta di cambiare sede, ma nelle ultime ore hanno deciso di respingerla, riporta Axios.