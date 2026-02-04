Iran, media israeliani: "Saltati i colloqui con Usa, divario incolmabile" | Trump: "Khamenei, dovrebbe essere preoccupato"
Saltano i colloqui sul nucleare tra Stati Uniti e Iran, originariamente programmati per venerdì. Lo hanno riferito al Jerusalem Post due fonti a conoscenza della questione. "I colloqui sono saltati", hanno affermato, sottolineando che Teheran aveva preteso di discutere solo della questione nucleare, mentre gli Usa volevano parlare di missili balistici, dei terroristi regionali dell'Iran e di altre questioni. "Si tratta di un divario incolmabile", hanno concluso le fonti.
Il vertice
Stati Uniti e Iran avevano concordato di incontrarsi venerdì a Istanbul, con la partecipazione di altri Paesi mediorientali in qualità di osservatori. Tuttavia gli iraniani hanno dichiarato di voler spostare i colloqui in Oman e di volerli tenere in formato bilaterale, al fine di garantire che si concentrassero esclusivamente sulle questioni nucleari e non su altre questioni, come i missili, che sono prioritarie per gli Stati Uniti e i Paesi della regione. I funzionari statunitensi hanno preso in considerazione la richiesta di cambiare sede, ma nelle ultime ore hanno deciso di respingerla, riporta Axios.
Trump: "Khamenei, "dovrebbe essere preoccupato"
Lo ha detto Donald Trump in un'intervista a Nbc di cui sono stati diffusi degli estratti. A chi gli chiedeva se Khamenei dovesse essere preoccupato ora, Trump ha risposto: "Direi che dovrebbe essere molto preoccupato. Come sapete stanno negoziando con noi", ha aggiunto Trump.