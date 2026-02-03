Usa, abbattuto drone Iran che si era avvicinato ad una portaerei americana

"La Uss Abraham Lincoln stava attraversando il Mar Arabico a circa 800 chilometri dalla costa meridionale dell'Iran quando un drone iraniano Shahed-139 ha manovrato inutilmente verso la nave. Il drone iraniano ha continuato a volare verso la nave nonostante le misure di de-escalation adottate dalle forze statunitensi che operano in acque internazionali", ha dichiarato il portavoce del Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom), il capitano Tim Hawkins. Secondo quanto riferito da Hawkins, un caccia F-35C ha abbattuto il drone iraniano per autodifesa, al fine di proteggere la nave e il suo equipaggio. Nessun militare statunitense è rimasto ferito e nessun equipaggiamento e' stato danneggiato.