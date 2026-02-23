Milano-Cortina 2026, all'asta la tuta della pattinatrice Jutta Leerdam: cifre da capogiro
Gli appassionati hanno ancora pochi giorni per cercare di portare a casa un cimelio di questi Giochi
Jutta Leerman, pattinatrice olandese © Afp
Più di 80 offerte, tante dall'Olanda ma anche dalla Germania, Stati Uniti e perfino dal Messico. Jutta Leerdam ha messo all'asta la tuta autografata e indossata nelle gare di 500 e 1000 metri alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 e l'asta è entrata nel vivo. La ventisettenne pattinatrice olandese, che proprio a Milano ha conquistato il primo titolo olimpico nei 500 metri, è stata una delle star di questa edizione dei giochi, anche grazie alla sua popolarità sui social media.
A pochi giorni dal termine dell'asta, curata dal sito MatchWornShirt, il prezzo è volato oltre i 7mila euro, ma la sensazione è che si possa toccare anche quota 10mila. A conferma sia del successo di questa edizione delle Olimpiadi invernali, oltre che l'interesse nel mondo sia per lo speed skating, disciplina dove anche la squadra azzurra ha dato tantissime soddisfazioni, ma anche Jutta Leerdam che si conferma una delle icone degli sport su ghiaccio.
© Dal Web
La tuta di Jutta Leerdam all'asta sul sito MatchWornShirt