Milano-Cortina 2026, all'asta la tuta della pattinatrice Jutta Leerdam: cifre da capogiro

Più di 80 offerte, tante dall'Olanda ma anche dalla Germania, Stati Uniti e perfino dal Messico. Jutta Leerdam ha messo all'asta la tuta autografata e indossata nelle gare di 500 e 1000 metri alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 e l'asta è entrata nel vivo. La ventisettenne pattinatrice olandese, che proprio a Milano ha conquistato il primo titolo olimpico nei 500 metri, è stata una delle star di questa edizione dei giochi, anche grazie alla sua popolarità sui social media.