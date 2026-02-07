Milano-Cortina 2026: Jutta Leerdam e non solo, ecci chi sono i dieci atleti più social

© Afp | Jutta Leerman, pattinatrice olandese
Con oltre cinque milioni di follower la pattinatrice olandese domina incontrastata questa speciale classifica
Jutta Leerman, Eileen Gu e Mikaela Shiffrin. No, non è un podio di una gara di Milano-Cortina 2026, ma le tre atlete di questi giochi più seguite su Instagram. Con circa 5 milioni di followers su Instagram, la pattinatrice olandese è in testa a questa graduatoria; dietro di lei la sciatrice freestyle cinese con 2,1 milioni di seguaci; chiude il podio un'altra sciatrice, la statunitense Shiffrin, con 1,5 milioni.
Appena fuori dal podio un'altra americana, la snowboarder Chloe Kim con 1 milione di followers. In quinta posizione la prima italiana di questa classifica: Sofia Goggia con 649 mila. Seguita a ruota (648 mila seguaci) da un'altra azzurra: la biatleta Dorothea Wierer con poco meno. Lasciamo l'Italia, ma solo per un attimo, perché al settimo posto c'è il fondista norvegese Johannes Høsflot Klæbo, primo uomo di questa classifica, a quota da 483 mila. Tocca poi al brasiliano Lucas Braathen (370 mila) e, subito dietro, a 30 mila followers di distanza, c'è Federica Brignone. Chiude il ceco Nick Novak, campione di sci freestyle, con 133 mila.