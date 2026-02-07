Milano-Cortina 2026: Jutta Leerdam e non solo, ecci chi sono i dieci atleti più social

Jutta Leerman, Eileen Gu e Mikaela Shiffrin. No, non è un podio di una gara di Milano-Cortina 2026, ma le tre atlete di questi giochi più seguite su Instagram. Con circa 5 milioni di followers su Instagram, la pattinatrice olandese è in testa a questa graduatoria; dietro di lei la sciatrice freestyle cinese con 2,1 milioni di seguaci; chiude il podio un'altra sciatrice, la statunitense Shiffrin, con 1,5 milioni.